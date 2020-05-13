В Сети появилось видео из дома в Москве с обрушившимися перекрытиями

В Сети появилось видеозапись из подъезда дома на шоссе Энтузиастов в Москве, где обрушились перекрытия. Ролик публикует телеканал «РЕН ТВ».

На кадрах видно, что на лестничной клетке лежат несколько бетонных плит. Над ними установлен навес, который предотвращает падение обломков. Также на записи видны сотрудники МЧС, стоящие на лестничной клетке.

Утром 13 мая СМИ сообщили об обрушении перекрытий в подъезде пятиэтажного многоквартирного дома на Шоссе Энтузиастов 22/18 на востоке Москвы.

В результате инцидента лестничные марши оказались завалены бетонными конструкциями. На месте происшествия работают около 30 спасательных расчетов, которые эвакуировали заблокированных в доме жильцов.