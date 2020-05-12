В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом

За все время в столице скончались 1232 больных, у которых выявили инфекцию. Это более половины от общероссийского количества умерших с начала пандемии

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве скончались 53 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Все пациенты также болели пневмонией.

Уровень смертности в столице таким образом достиг отметки 1232. Москва занимает первое место среди регионов по количеству смертей пациентов с коронавирусом — на ее долю приходится больше половины летальных случаев. За ней идут Московская область (219) и Санкт-Петербург (58).

В столице также зафиксировано больше выявленных случаев заражения, чем в остальных регионах, вместе взятых. По данным оперативного штаба на утро 12 мая (новые данные по столице на момент публикации не внесены в сборную таблицу), в Москве с начала пандемии выявлено 121 301 случай инфицирования. Всего в России зарегистрировано 232 243 больных с коронавирусом.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число госпитализированных больных с коронавирусом стабилизировалось и показывает тенденцию к снижению. Мэр объяснил это наращиванием объемов тестирования на наличие инфекции, что позволяет медикам выявлять заболевание на ранней стадии.