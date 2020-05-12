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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом

За все время в столице скончались 1232 больных, у которых выявили инфекцию. Это более половины от общероссийского количества умерших с начала пандемии
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве скончались 53 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Все пациенты также болели пневмонией.

Уровень смертности в столице таким образом достиг отметки 1232. Москва занимает первое место среди регионов по количеству смертей пациентов с коронавирусом — на ее долю приходится больше половины летальных случаев. За ней идут Московская область (219) и Санкт-Петербург (58).

В столице также зафиксировано больше выявленных случаев заражения, чем в остальных регионах, вместе взятых. По данным оперативного штаба на утро 12 мая (новые данные по столице на момент публикации не внесены в сборную таблицу), в Москве с начала пандемии выявлено 121 301 случай инфицирования. Всего в России зарегистрировано 232 243 больных с коронавирусом.

Собянин заявил о снижении числа госпитализированных с COVID-19 в Москве
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число госпитализированных больных с коронавирусом стабилизировалось и показывает тенденцию к снижению. Мэр объяснил это наращиванием объемов тестирования на наличие инфекции, что позволяет медикам выявлять заболевание на ранней стадии.

Кроме того, есть основания утверждать, что ситуация с заболеваемостью в общем в России также стабилизируется, отмечала во вторник, 12 мая, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. По ее словам, статистика по заболевшим «дает надежду», так как их число стабилизировалось в течение шести последних дней. «И кроме одного дня, это было вчера, число случаев снижается, и тенденция роста снижается», — сказала Вуйнович.

По словам представителя ВОЗ, вирус не ушел, но его смогли «чуть-чуть задержать, даже не контролировать», поэтому дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от поведения людей и соблюдения ими ограничений, наложенных властями.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
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от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
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