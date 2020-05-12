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Пандемия коронавируса ,  
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Еще 1820 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В столице за прошедшие сутки выздоровели еще 1820 пациентов, ранее заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся в Telegram оперативного штаба города.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 19 642», — сказала Ракова.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Накануне в Москве умерли 55 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число умерших с COVID-19 в столице выросло до 1179 человек.

По последней информации московского оперативного штаба, всего в городе обнаружили 115 909 зараженных коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших COVID-19 в России составило 221 344 человека, из них 39 801 пациент выздоровел, 2009 человек умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, Анастасия Ракова
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