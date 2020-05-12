Еще 1820 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В столице за прошедшие сутки выздоровели еще 1820 пациентов, ранее заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся в Telegram оперативного штаба города.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 19 642», — сказала Ракова.

Накануне в Москве умерли 55 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число умерших с COVID-19 в столице выросло до 1179 человек.

По последней информации московского оперативного штаба, всего в городе обнаружили 115 909 зараженных коронавирусной инфекцией.