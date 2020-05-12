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Пандемия коронавируса ,  
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Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордного уровня

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Индекс самоизоляции в Москве во вторник днем опустился до рекордно низкой отметки 2,2. Это значит, что на улице очень много людей, следует из данных «Яндекса».

С момента введения ограничительных мер в конце марта значения индекса ни разу не снижались до такой отметки. 6, 7 и 8 мая индекс опускался до 2,8 балла.

В марте «Яндекс» запустил сервис «Индекс самоизоляции». При расчете значений этого индекса сравнивается уровень городской активности в текущий момент и в обычный день до начала распространения в стране коронавирусной инфекции.

Уровень активности оценивают по пятибалльной шкале. Значения в диапазоне от ноля до 2,4 балла попадают в красную зону, что означает большое число людей на улицах и высокую вероятность распространения коронавируса. Значение в диапазоне четырех-пяти баллов указывает, что на улицах почти никого нет.

Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В начале мая эксперты Московского центра урбанистики и аналитической компании Habidatum назвали районы Москвы, в которых комфортнее всего жить во время режима самоизоляции. Условия проживания они оценивали в том числе по типу жилой застройки, доступности дворов для жителей и уровню тревожности из-за вируса. Самые высокие баллы набрали Метрогородок, Покровское-Стрешнево и Измайлово, а самые низкие — Восточное Дегунино, Новокосино и Бибирево.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: самоизоляция, коронавирус, «Яндекс»
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