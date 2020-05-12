Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордного уровня

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Индекс самоизоляции в Москве во вторник днем опустился до рекордно низкой отметки 2,2. Это значит, что на улице очень много людей, следует из данных «Яндекса».

С момента введения ограничительных мер в конце марта значения индекса ни разу не снижались до такой отметки. 6, 7 и 8 мая индекс опускался до 2,8 балла.

В марте «Яндекс» запустил сервис «Индекс самоизоляции». При расчете значений этого индекса сравнивается уровень городской активности в текущий момент и в обычный день до начала распространения в стране коронавирусной инфекции.

Уровень активности оценивают по пятибалльной шкале. Значения в диапазоне от ноля до 2,4 балла попадают в красную зону, что означает большое число людей на улицах и высокую вероятность распространения коронавируса. Значение в диапазоне четырех-пяти баллов указывает, что на улицах почти никого нет.