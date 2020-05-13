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Пандемия коронавируса ,  
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Медведев предложил создать единый реестр вакансий для потерявших работу

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Для людей, потерявших работу, необходимо создать единый реестр вакансий, чтобы они оперативно получали информацию о возможностях трудоустройства даже в других регионах.

К такому выводу пришел председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев после консультаций людей по трудовому праву. Об этом он написал во «ВКонтакте».

«Очевидно, что для людей, потерявших работу, необходимо создать единый реестр вакансий. Такой площадкой может стать портал «Работа в России», — отметил он.

По словам Медведева, многие россияне во время пандемии коронавируса столкнулись с потерей работы. Работодатели принуждают сотрудников увольняться, уходить в неоплачиваемый отпуск или на больничный, который им также не оплачивают.

Медведев рассказал, что по итогам обращений людей правозащитный центр «Единой России» обратится в генпрокуратуру, сообщив о фактах принуждения к увольнению сотрудников сферы торговли из Санкт-Петербурга и Владимирской области.

Медведев предложил изменить трудовое законодательство из-за коронавируса
Общество
Дмитрий Медведев

Также на своей странице во «ВКонтакте» Медведев вспомнил о десятилетнем юбилее создания кириллического домена «.рф». «Домен «.рф» — одна из важнейших гарантий того, что Рунет будет стабильно работать при любых кризисах и внешних воздействиях», — отметил он.

По словам Медведева, сейчас в национальном кириллическом домене зарегистрировано более 730 тыс. сайтов, причем значительная их часть существует и в других странах с большой русскоязычной аудиторией.

Медведев заявил о желании лично консультировать людей по трудовому праву
Общество
Дмитрий Медведев

Ранее Медведев заявил о необходимости адаптировать трудовое законодательство в России с учетом изменений из-за пандемии коронавируса. По его словам, в условиях самоизоляции люди переходят на удаленный режим и осваивают новые форматы работы. При этом не всегда формируются пенсионные права работников.

Теги: работа, Дмитрий Медведев
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