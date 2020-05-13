Медведев предложил создать единый реестр вакансий для потерявших работу

Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Для людей, потерявших работу, необходимо создать единый реестр вакансий, чтобы они оперативно получали информацию о возможностях трудоустройства даже в других регионах.

К такому выводу пришел председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев после консультаций людей по трудовому праву. Об этом он написал во «ВКонтакте».

«Очевидно, что для людей, потерявших работу, необходимо создать единый реестр вакансий. Такой площадкой может стать портал «Работа в России», — отметил он.

По словам Медведева, многие россияне во время пандемии коронавируса столкнулись с потерей работы. Работодатели принуждают сотрудников увольняться, уходить в неоплачиваемый отпуск или на больничный, который им также не оплачивают.

Медведев рассказал, что по итогам обращений людей правозащитный центр «Единой России» обратится в генпрокуратуру, сообщив о фактах принуждения к увольнению сотрудников сферы торговли из Санкт-Петербурга и Владимирской области.