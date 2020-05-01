Медведев допустил востребованность новых профессий в условиях пандемии

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Новые формы занятости и профессии могут стать более востребованными в период пандемии коронавируса. Об этом заявил замглавы Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, его слова приводятся на сайте партии.

По его мнению, из-за ограничительных мер в условиях пандемии и форс-мажорах такого рода новые профессии будут сменять старые гораздо быстрее. «Поэтому многие люди, не поспевая за временем, могут потерять работу, остаться невостребованными», — добавил он.

Медведев также подчеркнул, что в условиях нестандартных форм занятости могут неправильно сформироваться пенсионные права работников. Более того, по его мнению, технический прогресс стирает границу между трудовой и частной жизнью, в связи с чем у человека может появиться хроническая усталость.

Ранее Минтруд России допустил появление 5–6 млн безработных в стране после пандемии коронавирусной инфекции.