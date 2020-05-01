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Пандемия коронавируса ,  
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Медведев заявил о желании лично консультировать людей по трудовому праву

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что хотел бы лично проводить консультации граждан, пострадавших от коронавируса, по трудовому праву. Об этом он сообщил в ходе онлайн-совещания на площадке «Единой России» по вопросам совершенствования трудового законодательства.

По его словам, с 6 по 12 мая партия совместно с экспертами Правозащитного центра планирует проводить дистанционные приемы граждан, в ходе которых они смогут сообщить о нарушении их трудовых прав, в том числе о потере работы.

«Я тоже в какой-то из этих дней уделил бы внимание лично этой проблеме, и с кем-то из людей, у которых сейчас есть такие проблемы, можно было бы переговорить и постараться помочь... Во всяком случае, я надеюсь, я окончательно свои навыки юриста не утратил и какие-то разумные вещи мог бы порекомендовать», — сказал Медведев на совещании (цитата по «РИА Новости»). Он попросил секретаря Генсовета партии Андрея Турчака продумать организацию таких консультаций.

Минтруд допустил появление до 6 млн безработных в России после эпидемии
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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Медведев также отметил, что в течение нескольких недель «Единая Россия» получала обращения о проблемных ситуациях, связанных с трудовым законодательством. «Речь идет об увольнениях людей, принуждении их работать в недопустимых в период пандемии условиях, когда не соблюдаются элементарные меры безопасности. Безусловно, эта работа будет продолжена», — отметил зампредседателя Совбеза.

По данным Минтруда, из-за пандемии коронавируса количество безработных в России может достигнуть 5–6 млн человек. Однако министр труда Антон Котяков предупредил, что это только один из возможных сценариев развития событий. Сейчас в стране около 3,7 млн человек не имеют работы, почти 1 тыс. состоят на учете в центре занятости, отметил министр.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин давал более пессимистические прогнозы — безработными могут оказаться до 9 млн человек, то есть до 10% экономически активного населения России. Однако он отмечал, что это худший вариант развития событий.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, «Единая Россия», Дмитрий Медведев
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