Медведев заявил о желании лично консультировать людей по трудовому праву
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что хотел бы лично проводить консультации граждан, пострадавших от коронавируса, по трудовому праву. Об этом он сообщил в ходе онлайн-совещания на площадке «Единой России» по вопросам совершенствования трудового законодательства.
По его словам, с 6 по 12 мая партия совместно с экспертами Правозащитного центра планирует проводить дистанционные приемы граждан, в ходе которых они смогут сообщить о нарушении их трудовых прав, в том числе о потере работы.
«Я тоже в какой-то из этих дней уделил бы внимание лично этой проблеме, и с кем-то из людей, у которых сейчас есть такие проблемы, можно было бы переговорить и постараться помочь... Во всяком случае, я надеюсь, я окончательно свои навыки юриста не утратил и какие-то разумные вещи мог бы порекомендовать», — сказал Медведев на совещании (цитата по «РИА Новости»). Он попросил секретаря Генсовета партии Андрея Турчака продумать организацию таких консультаций.
Медведев также отметил, что в течение нескольких недель «Единая Россия» получала обращения о проблемных ситуациях, связанных с трудовым законодательством. «Речь идет об увольнениях людей, принуждении их работать в недопустимых в период пандемии условиях, когда не соблюдаются элементарные меры безопасности. Безусловно, эта работа будет продолжена», — отметил зампредседателя Совбеза.
По данным Минтруда, из-за пандемии коронавируса количество безработных в России может достигнуть 5–6 млн человек. Однако министр труда Антон Котяков предупредил, что это только один из возможных сценариев развития событий. Сейчас в стране около 3,7 млн человек не имеют работы, почти 1 тыс. состоят на учете в центре занятости, отметил министр.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин давал более пессимистические прогнозы — безработными могут оказаться до 9 млн человек, то есть до 10% экономически активного населения России. Однако он отмечал, что это худший вариант развития событий.