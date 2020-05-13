Певица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Татьяна Буланова (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Певица Татьяна Буланова отменила свое онлайн-выступление из-за плохого самочувствия. Об этом она рассказала изданию «СтарХит».

«Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая», — сообщила Буланова. Певица сейчас лечится дома. Она рассказала, что пока не сдавала тест на коронавирус, но может сделать это при необходимости.

12 апреля Буланову экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. По словам ее друга артиста Артема Анчукова, у 51-летней певицы поднялось давление, и она обратилась к врачу. «Известия» со ссылкой на источник писали, что у нее было подозрение на инсульт.

Позже артистку перевели из реанимации в обычную палату. Ее выписали из больницы 24 апреля.