Татьяна Буланова (Фото: Евгений Стукалин / ТАСС)

Певицу Татьяну Буланову выписали из больницы, сообщил РБК ее друг артист Артем Анчуков.

«Татьяна дома, все хорошо», — сказал он.

12 апреля Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге. По словам Анчукова, у 51-летней артистки поднялось давление, и она обратилась к врачу.

«Известия» со ссылкой на источник писали , что певицу госпитализировали с подозрением на инсульт.

Позднее, 17 апреля, ее друг артист Артем Анчуков сообщил РБК, что Татьяну Буланову перевели в обычную отдельную палату. Он выразил надежду, что вскоре певица вернется к прежней жизни.