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Певицу Татьяну Буланову выписали из больницы

Татьяна Буланова
Татьяна Буланова (Фото: Евгений Стукалин / ТАСС)

Певицу Татьяну Буланову выписали из больницы, сообщил РБК ее друг артист Артем Анчуков.

«Татьяна дома, все хорошо», — сказал он.

12 апреля Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге. По словам Анчукова, у 51-летней артистки поднялось давление, и она обратилась к врачу.

Певицу Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Петербурге
Общество


«Известия» со ссылкой на источник писали, что певицу госпитализировали с подозрением на инсульт.

Позднее, 17 апреля, ее друг артист Артем Анчуков сообщил РБК, что Татьяну Буланову перевели в обычную отдельную палату. Он выразил надежду, что вскоре певица вернется к прежней жизни.

Теги: новости РБК, артист
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Певицу Буланову перевели из реанимации в обычную палату
Общество
Певицу Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Петербурге
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