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Певицу Буланову перевели из реанимации в обычную палату

Певицу и заслуженную артистку России Татьяну Буланову перевели из реанимации в обычную палату, заявил РБК ее официальный представитель.

По его словам, Буланова находится в обычной палате уже с понедельника.

Друг Булановой, артист Артем Анчуков подтвердил РБК, что певица переведена в обычную отдельную палату палату в начале недели. «Сейчас чувствует себя хорошо, но врачи и мы — все ее друзья, — просим не спешить с выпиской... сейчас времени свободного очень много, как раз для того чтобы основательно поправить свое здоровье!» — сказал он.

Певицу Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Петербурге
Общество

По словам Анчукова, он надеется, что на следующей неделе Буланова вернется к прежней жизни и будет более внимательно относится к своему здоровью.

12 апреля Анчуков сообщил РБК, что 51-летнюю Буланову экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. Источник «Известий» передавал, что певицы было подозрение на инсульт.

Теги: певица, госпитализация, новости РБК
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