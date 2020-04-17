Певицу Буланову перевели из реанимации в обычную палату

Певицу и заслуженную артистку России Татьяну Буланову перевели из реанимации в обычную палату, заявил РБК ее официальный представитель.

По его словам, Буланова находится в обычной палате уже с понедельника.

Друг Булановой, артист Артем Анчуков подтвердил РБК, что певица переведена в обычную отдельную палату палату в начале недели. «Сейчас чувствует себя хорошо, но врачи и мы — все ее друзья, — просим не спешить с выпиской... сейчас времени свободного очень много, как раз для того чтобы основательно поправить свое здоровье!» — сказал он.

По словам Анчукова, он надеется, что на следующей неделе Буланова вернется к прежней жизни и будет более внимательно относится к своему здоровью.