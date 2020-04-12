Певицу Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Петербурге

Певицу и засулженную артистку России Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. Об этом РБК сообщил ее друг артист Артем Анчуков.

«Таня экстренно госпитализирована, но в данный момент всё нормально. Находится под наблюдением врачей», — рассказал Анчуков.

По словам артиста, у 51-летней Булановой поднялось давление, но она остается на связи и написала, что вовремя обратилась к врачам.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщали, что Буланову госпитализировали с подозрением на инсульт.

Буланова родила в Петербурге в 1969 году. Музыкальную карьеру она начала в 1991 году в составе группы «Летний сад». Пик популярности певицы пришелся на вторю половину 90-х годов. Записанная в 1996 году песня «Ясный мой свет» стала хитом и была удостоена наград «Золотой Граммофон» и «Песня года».