Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 73,43 (-0,44) Quote, 12 мая, 13:38
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 79,44 (-0,56) Quote, 12 мая, 13:38
Власти Петербурга выдадут части жителей деньги на покупку масок Общество, 00:35 NASA договорилось с «Роскосмосом» о покупке места на «Союзе» Технологии и медиа, 00:15 В Иране разработали выявляющий коронавирус за 30 секунд экспресс-тест Общество, 00:12 Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19 Общество, 00:00 Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов Политика, 12 мая, 23:37 ВЦИОМ выяснил отношение россиян ко Дню Победы Общество, 12 мая, 23:31 В Ростовской области ослабят карантинные меры Общество, 12 мая, 23:03 Представитель Эрдогана передал Пескову пожелание на русском Политика, 12 мая, 22:40 Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей Общество, 12 мая, 22:24 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 мая Общество, 12 мая, 22:14 В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом Общество, 12 мая, 22:08 Глава UFC заявил о планах провести бой Хабиба с Гейджи летом на острове Спорт, 12 мая, 21:48 Мурманские чиновники получили выговор за рыбалку во время самоизоляции Общество, 12 мая, 21:43 У 40% работающих в «красной зоне» медиков обнаружили проблемы с психикой Общество, 12 мая, 21:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Иране разработали выявляющий коронавирус за 30 секунд экспресс-тест

Ученые из Ирана разработали тест-систему, которая позволяет диагностировать коронавирусную инфекцию за 30 секунд, сообщает агентство Mehr со ссылкой на вице-президента страны по науке и технике Сорену Саттари.

По словам Саттари, тест создан с применением нанотехнологий, его точность составляет 95%. Пока что диагностическая система не не прошла государственную сертификацию.

В начале мая Росздравнадзор зарегистрировал тест на антитела к коронавирусу, разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).

Биолог назвала причины ошибочных результатов тестов на COVID-19
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

12 мая специалист по диагностике инфекционных заболеваний лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев рассказал, что тест на коронавирус может показатель неверные результаты под двум причинам: из-за неправильной подготовки к тестированию или неправильной процедуре взятия биологического материала.

По словам Гордеева, для чистоты теста перед ним на три часа следует воздержаться от еды, питья, курения, чистки зубов, полоскания горла. Медик, который забирает биологический материал для исследования, должен взять мазок с задней стенки глотки — в противном случае на зонд попадет слишком маленькое количество клеток.

Профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявляла, что ошибочные результаты тестов могут быть на всех стадиях заболевания из-за противовирусных препаратов или естественной иммунной реакции организма.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: коронавирус, Иран, тест
Материалы по теме
Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы
Общество
Биолог назвала причины ошибочных результатов тестов на COVID-19
Общество
Роспотребнадзор предостерег от покупки тестов на коронавирус в интернете
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter