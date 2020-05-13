В Иране разработали выявляющий коронавирус за 30 секунд экспресс-тест

Ученые из Ирана разработали тест-систему, которая позволяет диагностировать коронавирусную инфекцию за 30 секунд, сообщает агентство Mehr со ссылкой на вице-президента страны по науке и технике Сорену Саттари.

По словам Саттари, тест создан с применением нанотехнологий, его точность составляет 95%. Пока что диагностическая система не не прошла государственную сертификацию.

В начале мая Росздравнадзор зарегистрировал тест на антитела к коронавирусу, разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).

12 мая специалист по диагностике инфекционных заболеваний лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев рассказал, что тест на коронавирус может показатель неверные результаты под двум причинам: из-за неправильной подготовки к тестированию или неправильной процедуре взятия биологического материала.

По словам Гордеева, для чистоты теста перед ним на три часа следует воздержаться от еды, питья, курения, чистки зубов, полоскания горла. Медик, который забирает биологический материал для исследования, должен взять мазок с задней стенки глотки — в противном случае на зонд попадет слишком маленькое количество клеток.

Профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявляла, что ошибочные результаты тестов могут быть на всех стадиях заболевания из-за противовирусных препаратов или естественной иммунной реакции организма.