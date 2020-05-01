ФМБА зарегистрировало тест на антитела к коронавирусу

Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления антител к COVID-19, которую разработало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Об этом пишет ТАСС.

Тест-система помогает выявить в организме иммуноглобулина класса G (IgG). Как заявили в ФМБА, именно они способствуют уничтожению антигенов до полной победы над инфекцией, а затем остаются в крови и обеспечивают иммунитет к повторному заражению коронавирусом.

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, объемы производства новых тест-систем должны достичь 100 тыс. штук в неделю. Обнаружение антител к коронавирусу в сыворотке крови позволит определить период времени, за который организм их начинает вырабатывать — то есть, отследить динамику выздоровления.

Ранее, 30 апреля, завлабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов сообщил, что Росздравнадзор зарегистрировал их тест на антитела к коронавирусу. Срок действия регистрации — до 1 января 2021 года. По словам Ефимова, анализ выявляет не сам вирус, а иммунный ответ на него.