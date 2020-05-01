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ФМБА зарегистрировало тест на антитела к коронавирусу

Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления антител к COVID-19, которую разработало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Об этом пишет ТАСС.

Тест-система помогает выявить в организме иммуноглобулина класса G (IgG). Как заявили в ФМБА, именно они способствуют уничтожению антигенов до полной победы над инфекцией, а затем остаются в крови и обеспечивают иммунитет к повторному заражению коронавирусом.

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, объемы производства новых тест-систем должны достичь 100 тыс. штук в неделю. Обнаружение антител к коронавирусу в сыворотке крови позволит определить период времени, за который организм их начинает вырабатывать — то есть, отследить динамику выздоровления.

Собянин назвал сроки появления бесплатных тестов на антитела к COVID-19
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Ранее, 30 апреля, завлабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов сообщил, что Росздравнадзор зарегистрировал их тест на антитела к коронавирусу. Срок действия регистрации — до 1 января 2021 года. По словам Ефимова, анализ выявляет не сам вирус, а иммунный ответ на него.

«Такая тест-система идеально подходит тем, кому во время болезни не проводился анализ на сам вирус. Если у человека в крови есть антитела, значит, он уже встречался с COVID-19», — сказал ученый.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, бесплатные тесты на антитела начнут поступать в столичные поликлиники в течение ближайших двух недель и станут доступны горожанам. В настоящий момент тестирование на антитела в столице делают медикам.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, ФМБА, тест
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