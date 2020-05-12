Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Компании, у которых власти закупали маски и перчатки по минимальным ценам, после начала эпидемии не смогли исполнить контракты. Поэтому для метро закупают маски по рыночной цене и продают без большой наценки, заявили в мэрии

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Закупка масок и перчаток по тем ценам, которые указывались на сайте госзакупок, в реальности не производилась, поэтому сообщения об их продаже с наценкой 1800% не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба московского департамента транспорта в ответ на публикацию Би-би-си.

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля. Метрополитен объявил о закупке 1,4 млн пар нитриловых перчаток на общую сумму 6,2 млн руб. Таким образом, стоимость одной пары составила 4,37 руб., говорилось в статье. Оптовая цена масок, о которой сообщал метрополитен, составляла 1,64 руб. за штуку, сообщила Би-би-си. При этом в кассах метро они продаются по цене 30 руб. за маску и 20 руб. за пару перчаток. Из этого Би-би-си сделала вывод, что торговая наценка, установленная метрополитеном составила 1800% и 450% соответственно.

«Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании Би-би-си договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам. Да, договоры были заключены еще до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки. Мосгортранс и Московский метрополитен уже занимаются расторжением договоров с этими юрлицами», — сообщили в дептрансе.

В департаменте отметили, что сейчас оптовая стоимость средств индивидуальной защиты значительно выросла и сейчас закупка масок в Китае обходится в 2 юаня (21‒23 руб.) без учета стоимости доставки. Метрополитен, как уверяют в департаменте, напротив, установил более низкие расценки, чем другие торговые точки в Москве. Согласно данным мониторинга, на которые сослалось ведомство, 11 мая в аптеках и супермаркетах Москвы маски стоили от 32 до 60 руб., перчатки — от 20 до 43 руб. за пару.

«Сейчас очень сложно купить все, что связано с пандемией, — средства защиты, антисептики и оборудование. И оптом, и в розницу. Несмотря на это, мы делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить максимальную безопасность и наших пассажиров, и наших сотрудников», — заявили в дептрансе.