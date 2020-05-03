Песков прокомментировал работу Путина в условиях ограничений из-за вируса

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президенту России Владимиру Путину, как и всем россиянам, придется еще какое-то время жить в условиях ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса. Об этом пресс-секретарь главы государства заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

По словам Пескова, нельзя отменить сразу все ограничения. «Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что в условиях эпидемии охрана здоровья президента обеспечивается на максимально высоком уровне. Из-за этого глава государства работает почти в изолированном режиме в Ново-Огарево. «Все мы понимаем степень эпидемиологической опасности, она одинакова для всех, вне зависимости от должности, вне зависимости от поста», — отметил Песков.

Ранее Путин поручил правительству и Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета до 5 мая разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая. Он отметил, что в каждом регионе ограничительные меры должны сниматься поэтапно и в зависимости от эпидемиологической обстановки.