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Пандемия коронавируса ,  
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Попова заявила о росте доли детей среди заболевших COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России доля детей среди заболевших коронавирусной инфекцией выросла почти до 7%. Об этом сообщила на брифинге руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Несколько изменилась структура возрастная внутри общего количества заболевших. Увеличилась доля детей до 17 лет», — сказала Попова. Она уточнила, что три недели назад их доля составляла 5%.

Попова сообщила, что число мужчин и женщин среди зараженных коронавирусом зафиксировано примерно на одинаковом уровне.

В Роспотребнадзоре назвали детей более длительными разносчиками COVID-19
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Фото: Lintao Zhang / Getty Images

1 мая Минздрав сообщил, что в России за все время эпидемии умерли двое детей, у которых выявили коронавирус.

По статистике Университета Джонса Хопкинса, Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19. За последние сутки в стране нашли 10 899 новых зараженных. Общее число заболевших выросло до 232,2 тыс. человек.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Анна Попова, Роспотребнадзор
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