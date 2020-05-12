Попова заявила о росте доли детей среди заболевших COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России доля детей среди заболевших коронавирусной инфекцией выросла почти до 7%. Об этом сообщила на брифинге руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Несколько изменилась структура возрастная внутри общего количества заболевших. Увеличилась доля детей до 17 лет», — сказала Попова. Она уточнила, что три недели назад их доля составляла 5%.

Попова сообщила, что число мужчин и женщин среди зараженных коронавирусом зафиксировано примерно на одинаковом уровне.

1 мая Минздрав сообщил, что в России за все время эпидемии умерли двое детей, у которых выявили коронавирус.