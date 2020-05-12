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Пандемия коронавируса ,  
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Попова назвала срок сохранения COVID-19 на поверхностях

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Коронавирус устойчив в окружающей среде и может сохраняться на поверхностях до 72 часов. Об этом сообщила на брифинге в Доме правительства глава Роспотребнадзора Анна Попова. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Сегодня уже показано и доказано дополнительно, что вирус достаточно устойчив в окружающей среде. Он сохраняется на поверхности до 72 часов», — сказала Попова. По ее словам, с этим связано требование по усиленным мерам дезинфекции, которое заложено в новых методических рекомендациях.

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В начале мая Попова говорила о невозможности полностью остановить распространение коронавируса вне зависимости от того, какие меры для этого были приняты. По ее словам, жители России должны учиться жить в новых условиях, в которых присутствует вирус. Она также анонсировала сбалансированное и постепенное снятие ограничений, при котором, например, режим самоизоляции смягчается, но пожилым и людям с хроническими заболеваниями все равно предписано оставаться дома.

Накануне президент России Владимир Путин в обращении к россиянам анонсировал завершение 12 мая периода нерабочих дней в стране. Однако, как отметил глава государства, борьба с эпидемией будет продолжена.

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Фото: Александр Земляниченко / AP

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено более 232 тыс. случаев заражений. Таким образом, Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся вирусом. Первое место занимают США, где выявлено более 1,3 млн заражений COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Роспотребнадзор, Анна Попова, коронавирус
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