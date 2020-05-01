Авиакомпания Ryanair сократит из-за вируса тысячи пилотов и стюардесс

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Авиакомпания-лоукостер Ryanair объявила о намерении сократить до 3 тыс. сотрудников в связи «беспрецедентным кризисом» в авиации, к которому привела пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

В отчете Ryanair, размещенном на сайте компании, указывается, что она не возобновит перелеты в нормальном режиме, как минимум, до июля 2020 года, а восстановление спроса и цен до уровня 2019 года займет не менее двух лет и произойдет не ранее лета 2022 года. В первом же квартале текущего финансового года (апрель—июнь 2020) Ryanair планирует выполнить менее 1% от обычного числа полетов и перевезти 0,5% от ранее запланированного числа пассажиров. По итогам года в целом пассажиропоток, как ожидается, окажется на треть меньше плана.

В связи с этим Ryanair намерена начать с профсоюзными организациями консультации о сокращениях сотрудников. В документе подчеркивается, что сокращения затронут все подразделения авиакомпании, однако, в первую очередь, пилотов и кабинный экипаж. Кроме того, планируется до возобновления перелетов приостановить работу некоторых баз компании в аэропортах Европы, часть сотрудников отправить в неоплачиваемые отпуска, а другим сократить зарплаты примерно на 20%.

В ответе особо отмечается, что сокращение зарплат коснется и менеджеров компании. В частности, глава Ryanair Майкл О`Лири, чья зарплата была урезана вдвое на апрель—май 2020 года, дал согласие продлить снижение зарплаты до конца финансового года, который окончится в марте 2021 года.