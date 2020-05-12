В ВОЗ сообщили о преобладании тяжело переносящих коронавирус пациентах

Эпидемиологические исследования по коронавирусу показывают, что большинство зараженных инфекцией болеют в тяжелой форме. Об этом сообщил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, среди инфицированных больше доля людей, которые тяжело переносят болезнь. Он также отметил, что многие госпитализированные находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в мае в ВОЗ заявили, что тяжелую форму заболевания может спровоцировать курение. Глава подразделения чрезвычайных заболеваний организации Мария Ван Керкхове отметила, что результатом может стать искусственная вентиляция легких и летальный исход.

Вспышка ранее не известного типа коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Впоследствии случаи заражения выявили во всех регионах Китая, всех европейских государствах, в Японии, Таиланде, США, Иране и других странах.