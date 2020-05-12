Появилось видео задержания подозреваемого в подготовке теракта в Кимрах

ФСБ опубликовала видео задержания молодого человека 2001 года рождения, которого подозревают в подготовке вооруженного нападения и поджогов зданий органов власти в городе Кимры Тверской области. Запись есть у РБК.

Видео: ФСБ России

На видеоролике видно, что сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в квартире. У молодого человека нашли холодное и огнестрельное оружие: несколько ножей, пистолет и патроны к нему.

В сообщении ФСБ уточнялось, что оперативники нашли травматический пистолет ПМ, переделанный в боевой, патроны к нему молодой человек также изготовил сам. Кроме того, у задержанного обнаружили три «коктейля Молотова» и дневники, в которых он писал о планируемом теракте.