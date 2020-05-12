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Появилось видео задержания подозреваемого в подготовке теракта в Кимрах

ФСБ опубликовала видео задержания молодого человека 2001 года рождения, которого подозревают в подготовке вооруженного нападения и поджогов зданий органов власти в городе Кимры Тверской области. Запись есть у РБК.

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России

На видеоролике видно, что сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в квартире. У молодого человека нашли холодное и огнестрельное оружие: несколько ножей, пистолет и патроны к нему.

В сообщении ФСБ уточнялось, что оперативники нашли травматический пистолет ПМ, переделанный в боевой, патроны к нему молодой человек также изготовил сам. Кроме того, у задержанного обнаружили три «коктейля Молотова» и дневники, в которых он писал о планируемом теракте.

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Подозреваемый арестован, на него заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту).

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. На Ставрополье в подготовке теракта заподозрили двух членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), один из них был убит при задержании; в Ханты-Мансийском округе, по версии ФСБ, подготовку вели три боевика группировки «Имарат Кавказ» (запрещена в России).

Теги: теракт, ФСБ, Тверская область
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