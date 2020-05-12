В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия

Новороссийск (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом, передает «РБК Кубань».

Другие группы предприятий возобновят работу позже. С 23 мая откроются предприятия строительного комплекса, автосалоны, магазины стройматериалов и непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м, а также компании, предоставляющие бытовые услуги. С 1 июня будет разрешена деятельность предприятий курортного комплекса с медицинской лицензий.

В Москве и Подмосковье промышленные и строительные предприятия также возобновляют работу с 12 мая. По словам мэра столицы Сергея Собянина, работники этих сфер в отличие от сотрудников сфер торговли и услуг почти не контактируют с потребителями.