Путин установил доплаты для борющихся с коронавирусом соцработников

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Соцработники, борющиеся с коронавирусом, получат с 15 апреля по 15 июля специальную федеральную доплату. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам. Трансляцию вел телеканал РБК.

По его словам, сотрудники соцучреждений несут риски и повышенную нагрузку во время пандемии коронавируса, в связи с чем было принято решение о доплате. Он подчеркнул, что они также получат полагающиеся выплаты за апрель.

«Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тыс. руб. за двухнедельную смену. В случае если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом, — 60 тыс. руб.», — заявил он.

Помимо этого, средний медицинский и административный персонал получит 25 тыс. или 35 тыс. руб. при работе с заболевшими COVID-19, младший персонал — 15 тыс. или 20 тыс. руб. соответственно, техперсонал — 15 тыс. или 20 тыс. руб.