Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции Общество, 21:47 В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции Общество, 21:46 Черышев провел первую после паузы тренировку с «Валенсией» Спорт, 21:33 В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Общество, 21:28 Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ дополнительно снизят нефтедобычу в июне Бизнес, 21:19 С начала мая в столичном регионе задержали 1,2 тыс. нарушителей карантина Общество, 21:17 «Формула-1» назвала двух самых влиятельных людей в истории серии Спорт, 21:05 Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности» Общество, 21:05 Путин предложил выдавать кредиты под 2% на поддержку занятости Экономика, 20:59 Тарасова назвала незначительными изменения стоимости элементов в катании Спорт, 20:37 Производители мебели предупредили о возможном банкротстве 70% предприятий Экономика, 20:31 Путин дал четыре дня на выплату медикам «коронавирусных» надбавок Общество, 20:30 В Германии объявили даты полуфиналов и финала футбольного Кубка Спорт, 20:10 Минтруд назвал число получателей новых выплат на детей Общество, 19:57
Пандемия коронавируса ,  
0 

С начала мая в столичном регионе задержали 1,2 тыс. нарушителей карантина

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В течение майских праздников сотрудники Росгвардии в Москве и Московской области задержали более 1,2 тыс. нарушителей режима всеобщей самоизоляции. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по ЦФО.

«С начала майских праздников сотрудниками Росгвардии при самостоятельном несении службы задержано более 1,2 тыс. нарушителей режимно-ограничительных мер», — говорится в сообщении.

В общей сложности росгвардейцы в столичном регионе провели больше 26 тыс. профилактических бесед и выписали около 6 тыс. уведомлений. В ведомстве отметили, что контроль за соблюдением гражданами ограничительных мер ведется в том числе при помощи беспилотников и вертолетов.

МВД назвало регионы – лидеры по числу протоколов о нарушении самоизоляции
Общество
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ранее в мае в МВД сообщили, что наибольшее количество нарушений режима всеобщей самоизоляции было зафиксировано в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и в Республике Дагестан.

По словам начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД Юрия Валяева, среди нарушителей встречаются те, кто демонстративно игнорируют ограничения. Часто они гуляют большими компаниями. В таких случаях полиция составляет на нарушителей протоколы, которые потом рассматривает суд. При этом Валяев отметил, что большинство россиян адекватно реагируют на введенные в связи с эпидемией карантинные меры.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, Московская область, карантин
Материалы по теме
В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции
Общество
МВД назвало регионы – лидеры по числу протоколов о нарушении самоизоляции
Общество
Вице-премьер Крыма извинился за нарушение режима самоизоляции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter