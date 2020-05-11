С начала мая в столичном регионе задержали 1,2 тыс. нарушителей карантина

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В течение майских праздников сотрудники Росгвардии в Москве и Московской области задержали более 1,2 тыс. нарушителей режима всеобщей самоизоляции. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по ЦФО.

«С начала майских праздников сотрудниками Росгвардии при самостоятельном несении службы задержано более 1,2 тыс. нарушителей режимно-ограничительных мер», — говорится в сообщении.

В общей сложности росгвардейцы в столичном регионе провели больше 26 тыс. профилактических бесед и выписали около 6 тыс. уведомлений. В ведомстве отметили, что контроль за соблюдением гражданами ограничительных мер ведется в том числе при помощи беспилотников и вертолетов.

Ранее в мае в МВД сообщили, что наибольшее количество нарушений режима всеобщей самоизоляции было зафиксировано в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и в Республике Дагестан.