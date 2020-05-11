Россотрудничество ответило на сообщения СМИ Чехии про россиянина с «ядом»

Фото: Ondrej Deml / CTK / Global Look Press

Информация о том, что исполняющий обязанности главы Россотрудничества в Праге привез в страну «яд» для отравления пражских чиновников, является провокацией. Об этом заявила руководитель ведомства Элеонора Митрофанова, сообщает «РИА Новости».

Ранее издание Seznam Spravy сообщило, что работник Россотрудничества Андрей Викторович К. в апреле привез в Чехию рицин для отравления инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу — мэра Праги Зденека Гржиба и главы шестого района города Ондржея Коларжа.

По словам Митрофановой, подобные бездоказательные обвинения только усиливают отрицательную реакцию на снос памятника.

Материал длополняется.