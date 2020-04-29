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Пандемия коронавируса ,  
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Российские вирусологи оценили прогнозы из Сингапура об окончании пандемии

Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Доверять прогнозам о том, что эпидемия коронавируса в России закончится не в июле, а в августе, не стоит, заявили опрошенные РБК российские эксперты в области вирусологии

О том, что эпидемия заболевания сойдет на нет к 19 августа, сообщили ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD). Свое исследование они опубликовали на сайте учебного заведения. Ранее специалисты спрогнозировали, что на территории России эпидемия может завершиться к 20 июня 2020 года.

«Я видел эту информацию, я вообще скептически отношусь к таким расчетам. Я понимаю, что они считали на основании каких-то моделей и вводили туда некие данные. Но, на мой взгляд, и модели недостаточно адекватные пока, и данных пока не хватает», — сказал в разговоре с РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.

«Для примера могу вспомнить прогнозы российских математиков о том, что будет в России, когда сюда придется «тогдашняя» вспышка лихорадки Эбола. Прогнозы были жуткие, но как все повернулось, мы знаем», — уверен Чепурнов. «Лично для себя я пока не представляю, как будет развиваться нынешняя ситуация, потому что для того, чтобы оно все развернулось и угасало, мы либо должны иметь вакцину, либо набрать такое количество переболевших, чтобы создался коллективный иммунитет», — добавил он.

«Эту новость я не видел, но таким прогнозам я не очень доверяю, потому что такие вещи довольно плохо прогнозируются. Я бы хотел, чтобы они дали прогнозы по другим странам, там, где уже происходят снижения заболеваемости, чтобы можно было сравнивать, на чем основываются их прогнозы», — добавил в разговоре с РБК вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Теги: новости РБК, коронавирус, пандемия, Россия
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