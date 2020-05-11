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Пандемия коронавируса ,  
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В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Китае выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов не зафиксировали. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по вопросам здравоохранения КНР.

Медики выявили 12 бессимптомных носителей, еще 24 пациента выздоровели. Из 17 случаев семь — завозные (автономный район Внутренняя Монголия), остальные 10 — локальные (три — в провинции Цзилинь, пять — в провинции Хубэй, по одному в провинциях Хэйлунцзян и Ляонин).

В общей сложности в Китае был выявлено 1690 ввозных случаев коронавирусной инфекции. По-прежнему болеют 99 человек, еще трое находятся в тяжелом состоянии, 1591 пациент выздоровел. Ни один человек, въехавший в Китай зараженным, не умер, отмечается в заявлении.

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Общество
Фото: Denis Balibouse / Reuters

10 мая китайские медики сообщили о 14 новых случаях заболевания и 20 бессимптомных носителях в Китае за сутки.

Впервые вспышку коронавируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса в мире. 29 марта Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Китай, коронавирус
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