Минобороны сообщило о 1540 зараженных коронавирусом военных

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Среди российских военных выявлено 1540 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте Минобороны. Накануне в ведомстве сообщали о 1506 зараженных.

«В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 7 мая сего года установлено 1540 военнослужащих с положительными результатами», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, на лечении в госпиталях ведомства находятся 376 человек, еще 612 человек разместили в изоляторах по месту службы. В лечебных учреждениях страны находятся 14 человек, еще 538 человек находятся на самоизоляцию дома.

В ведомстве добавили, все военные находятся под постоянным наблюдением медиков. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, еще девять человек — в состоянии средней тяжести. У остальных пациентов заболевание протекает бессимптомно. Еще 221 человек излечился от вируса. Спустя 14 дней после наблюдения и повторного отрицательного тестирования на коронавирус с контроля были сняты 1954 человек.

По данным ведомства, вирусом также заразились 1205 курсантов. Из них 416 человек были помещены на лечение в госпитали Минобороны. Еще 652 находятся в изоляторах по месту службы. В лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения находятся 35 человек. В самоизоляции на дому находятся 102 курсанта. Еще 272 человека выздоровели. Состояние здоровья военнослужащих оценивается как нормальное, без симптоматических проявлений.

Число воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования — 195 человек. Выздоровели 113 человек. В ведомстве добавили, что из числа невоеннообязанного персонала коронавирусом заразились 373. Еще 35 человек выздоровели.

Впервые Минобороны сообщило о заражении в армии 16 апреля. Речь шла о Тюменском высшем военном инженерном училище, где инфекцию обнаружили у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника.

В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу поручил защитить увольняющихся срочников от заражения COVID-19.