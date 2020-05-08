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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки среди российских военных нашли еще 36 заболевших COVID-19

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В военных силах России за сутки выявили 36 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Согласно сводке ведомства, к 8 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях обнаружили всего 1576 военнослужащих, зараженных коронавирусом. Накануне Минобороны сообщило о 1540 заболевших среди военных. Таким образом, за сутки число больных с подтвержденным COVID-19 выросло на 36 человек.

В армии и вузах Минобороны выявили более 3 тыс. заразившихся COVID-19
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Фото: Минобороны РФ

Как уточняет военное ведомство, из общего числа заболевших в госпиталях Минобороны находятся 413 человек, в гражданских больницах лечатся 18 человек. Кроме того, 522 пациента находятся в изоляторах по месту службы и 623 военных изолированы на дому.

В тяжелом состоянии остаются три человека, девять заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести. У всех остальных зараженных заболевание протекает бессимптомно. Выздоровели после коронавируса 275 человек из числа заболевших в военных силах.

Минобороны впервые сообщило о заразившихся коронавирусом военнослужащих
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Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова

Впервые о случаях заражения коронавирусом среди российских военных Минобороны сообщило в апреле. Тогда министерство заявило о 14 заболевших в Тюменском высшем военном инженерном училище.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Минобороны, армия России, коронавирус
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