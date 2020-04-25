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Московский метрополитен частично закроет вестибюли 13 станций

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Московский метрополитен закроет некоторые вестибюли еще 13 станций из-за снизившейся нагрузки. Об этом сообщается на сайте метрополитена.

С 05:30 26 апреля будут частично закрыты следующие выходы:

  • «Парк культуры» (Сокольническая линия) — выход 2 (вход и выход возможны через объединенный вестибюль станции Сокольнической и Кольцевой линий).
  • «Фонвизинская» (Люблинско-Дмитровская линия) — выходы 1 и 2.
  • «Шипиловская» (Люблинско-Дмитровская линия) — выходы 4 и 5.
  • «Петровский парк» (Большая кольцевая линия) — выходы 4 и 5.
  • «Волоколамская» (Арбатско-Покровская линия) — выход 1.
  • «Пражская» (Серпуховско-Тимирязевская линия) — выходы 11 и 12.
  • «Зябликово» (Люблинско-Дмитровская линия) — выход 11.
  • «Шелепиха» (Большая кольцевая линия) — выход 4.
  • «Верхние Лихоборы» (Люблинско-Дмитровская линия) — выход 4.
  • «Солнцево» (Солнцевская линия) — выход 2.
  • «Владыкино» (Серпуховско-Тимирязевская линия) — выход 2.
  • «Орехово» (Замоскворецкая линия) — выходы 2 и 3.
  • «Раменки» (Солнцевская линия) — выходы 5–7.

Станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будут доступны через соседние вестибюли. Поезда метрополитена продолжают ходить по графику рабочего дня, чтобы избежать скопления пассажиров и помочь им соблюдать необходимую социальную дистанцию.

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В сообщении уточняется, что причиной закрытия стало сокращение пассажиропотока. Так, в обычное время через вестибюли «Владыкино» и «Фонвизинской» за сутки проходили от 6,6 тыс. до 8,1 тыс. пассажиров. После объявления всеобщей самоизоляции их число не превышает 1,2 тыс. На станции «Раменки» пассажиропоток упал на 93%.

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Общее число станций столичного метро, где закрыли часть вестибюлей, выросло до 33. Входы и выходы других 20 станций закрыты с 14 апреля.

В Москве с 15 апреля действует пропускной режим. Для поездок в метрополитене нужно оформить цифровой пропуск, обязательно привязав к нему номер своей карты «Тройка». Пассажиры, которые этого не сделали, не смогут попасть в метро и будут оштрафованы.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, метро
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