Московский метрополитен частично закроет вестибюли 13 станций

В сообщении уточняется, что причиной закрытия стало сокращение пассажиропотока. Так, в обычное время через вестибюли «Владыкино» и «Фонвизинской» за сутки проходили от 6,6 тыс. до 8,1 тыс. пассажиров. После объявления всеобщей самоизоляции их число не превышает 1,2 тыс. На станции «Раменки» пассажиропоток упал на 93%.

Общее число станций столичного метро, где закрыли часть вестибюлей, выросло до 33. Входы и выходы других 20 станций закрыты с 14 апреля.

В Москве с 15 апреля действует пропускной режим. Для поездок в метрополитене нужно оформить цифровой пропуск, обязательно привязав к нему номер своей карты «Тройка». Пассажиры, которые этого не сделали, не смогут попасть в метро и будут оштрафованы.