Московский метрополитен частично закроет вестибюли 13 станций
Московский метрополитен закроет некоторые вестибюли еще 13 станций из-за снизившейся нагрузки. Об этом сообщается на сайте метрополитена.
С 05:30 26 апреля будут частично закрыты следующие выходы:
- «Парк культуры» (Сокольническая линия) — выход 2 (вход и выход возможны через объединенный вестибюль станции Сокольнической и Кольцевой линий).
- «Фонвизинская» (Люблинско-Дмитровская линия) — выходы 1 и 2.
- «Шипиловская» (Люблинско-Дмитровская линия) — выходы 4 и 5.
- «Петровский парк» (Большая кольцевая линия) — выходы 4 и 5.
- «Волоколамская» (Арбатско-Покровская линия) — выход 1.
- «Пражская» (Серпуховско-Тимирязевская линия) — выходы 11 и 12.
- «Зябликово» (Люблинско-Дмитровская линия) — выход 11.
- «Шелепиха» (Большая кольцевая линия) — выход 4.
- «Верхние Лихоборы» (Люблинско-Дмитровская линия) — выход 4.
- «Солнцево» (Солнцевская линия) — выход 2.
- «Владыкино» (Серпуховско-Тимирязевская линия) — выход 2.
- «Орехово» (Замоскворецкая линия) — выходы 2 и 3.
- «Раменки» (Солнцевская линия) — выходы 5–7.
Станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будут доступны через соседние вестибюли. Поезда метрополитена продолжают ходить по графику рабочего дня, чтобы избежать скопления пассажиров и помочь им соблюдать необходимую социальную дистанцию.