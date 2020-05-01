На всех станциях столичного метро и МЦД открыли двери из-за коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Двери во всех вестибюлях станций московского метро и МЦД открыли в рамках профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, пишет ТАСС.

«Благодаря этому пассажиры будут меньше контактировать с поверхностями, и им будет проще соблюдать социальную дистанцию», — сказал Ликсутов. Он добавил, что открытые двери позволят улучшить естественную вентиляцию на станциях.

Ранее, 30 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что двери на станциях метро снимут или оставят открытыми там, где будет такая возможность, по мере повышения температуры воздуха. Собянин также посоветовал пассажирам при поездках в метро носить медицинские маски и перчатки, чтобы защититься от контактных способов заражения COVID-19.

Из-за низкой загрузки метрополитена в период самоизоляции администрация подземки начала временно закрывать некоторые вестибюли станций. Сначала были закрыты некоторые входы и выходы на 20 станциях. В конце апреля вестибюли частично закрыли еще на 13 станциях. Как заявили в метрополитене, это было сделано только на тех станциях, где есть другие входы.