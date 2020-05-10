В Бурятии ограничительные меры из-за коронавируса продлили до 31 мая

В Бурятии продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 31 мая, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Ограничительные меры предполагают, что все жители Бурятии обязаны соблюдать режим самоизоляции. Нельзя покидать места проживания, за исключением случаев обращение за экстренной медицинской помощью, следования к месту работы, выгула домашних животных, выноса мусора или похода в магазин. Также можно выезжать на дачные участки, подав уведомление на интернет-портале «Работающая Бурятия». В отдельных случаях разрешается посещать близких родственников.

До конца мая по-прежнему будут закрыты рестораны, кафе, торговые центры и другие места массового скопления людей. При этом возобновить деятельность с 10 мая смогут 15 новых категорий предприятий.

Также правительство Бурятии обязало всех жителей региона использовать защитные маски при посещении любых общественных мест.