Аксенов поручил наказать ответственных за невыплату денег медикам Керчи

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил разобраться в информации об отсутствии положенных доплат медикам из Керчи и «жестко наказать» ответственных за такое нарушение. Об этом он заявил во время заседания оперативного штаба региона по борьбе с эпидемией коронавируса.

Ранее 8 мая муниципальный депутат из Керчи Константин Ерманов опубликовал в Facebook видеозапись встречи с сотрудникам скорой помощи. Медики сообщили, что из 324 работников обещанные надбавки за работу с коронавирусными пациентами в размере от 20 тыс. до 35 тыс. руб. получил только один человек и в неполном объеме. Большинство медиков работают за оклад 12,6 тыс. руб.

«Если люди получают по 200 рублей за работу с ковидными больными, однозначно надо садиться и пересматривать норму», — заявил Аксенов.

Он поручил назначить служебное расследование в отношении руководителя керченской станции скорой помощи. «Должно быть определено, чем занимался руководитель этого подразделения в Керчи, почему он не вышел на Минздрав. Если вышел, то кто из сотрудников Минздрава не отреагировал», — добавил глава Крыма.