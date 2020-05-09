Появилось видео пожара в московской больнице для пациентов с COVID-19
Пользователи социальных сетей публикуют видеозаписи пожара, произошедшего в городской клинической больнице № 50 на севере Москвы, где лечились пациенты с коронавирусной инфекцией.
Пользователь Twitter опубликовал кадры, на которых видно, как дым идет из окон медучреждения на первом этаже.
В подписи к видеозаписи сказано, что при пожаре в «коронавирусной» больнице погиб один пациент, три человека пострадали. Причиной пожара Почаковский называет возгорание кислородного баллона в реанимации.