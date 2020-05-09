Появилось видео пожара в московской больнице для пациентов с COVID-19

Пожар в ГКБ № 50 начался вечером 9 мая. По данным МЧС, сообщение о возгорании в шестиэтажном здании на ул. Вучетича, 21 поступило в 20:30. Очаг возгорания находился в одной из палат на первом этаже.

В 21:03 пожар был ликвидирован. Из здания эвакуировали около 200 человек. Один из пациентов скончался.

По информации ТАСС, причиной пожара могла стать неисправность медицинского оборудования. «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что произошло воспламенение личных вещей на первом этаже урологического корпуса, где лежат больные с коронавирусом.