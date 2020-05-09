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Зеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

В ближайшие месяцы назначенный председателем исполнительного комитета реформ Украины экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен будет представить реформу таможенной системы и предложения по дерегуляции в бизнесе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе визита в Закарпатье, пишет «Укринформ».

«Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть», — сказал Зеленский, отметив, что во время пребывания на посту президента Грузии Саакашвили смог создать современную таможню и справиться с коррупцией.

По словам украинского президента, у Саакашвили есть опыт в подобных делах, а также крепкие инвестиционные связи со многими странами. Зеленский также выразил интерес к помощи в пенсионной реформе со стороны нового главы комитета.

Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине
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Фото: Стрингер / РИА Новости

Зеленский 7 мая назначил Саакашвили руководить исполнительным комитетом реформ — органом, входящим в Нацсовет при президенте и занимающимся реформами, взаимодействием между органами государственной власти.

После этого Грузия заявила о решении отозвать посла на Украине для консультаций. В Тбилиси заявили, что рассматривают возможность разрыва дипломатических отношений, и отметили, что назначение Саакашвили «вызывает вопросы».

Сам Саакашвили после своего назначения заявил, что Украине необходима «антиэлитная революция», которая позволит убрать от «кормушки» прежних людей.

Теги: Владимир Зеленский, Михаил Саакашвили, Украина
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