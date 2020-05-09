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В ФПИ раскрыли детали рекордного погружения на дно Марианской впадины

Фото: Архив ФПИ
Фото: Архив ФПИ

Российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» погрузился на глубину более 10 км в Марианской впадине, пробыв там три часа. Об этом телеканалу РБК сообщил ведущий консультант пресс-службы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Вадим Саранов.

«В ночь с 8 на 9 мая российский автономный аппарат «Витязь» совершил сверхглубоководное погружение в Марианской впадине. Комплекс зафиксировал глубину 10 028 м, что является рекордом для аппаратов подобного класса», — рассказал Саранов.

По его словам, испытание было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ходе погружения произведены картографирование и видеосъемка морского дна, изучены параметры морской среды.

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В общей сложности аппарат пробыл на глубине три часа без учета времени погружения и всплытия на поверхность. За это время аппарат преодолел около 4 км в районе Бездны Челленджера.

«Витязь» стал первым автономным глубоководным аппаратом, осуществившим комплекс исследований в Марианской впадине. Как отметил Саранов, испытания привлекли внимание ВМС США. «В районе прямой видимости от места испытаний находился американский крейсер. Совершались облеты патрульной авиации с базы Гуам», — рассказал он.

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Об испытаниях «Витязя» ранее 9 мая сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов. В конце прошлого года глава «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков рассказал, что Минобороны заказало у компании глубоководный батискаф для работ в Марианской впадине.

Бездна Челленджера — самая глубокая точка в мире и на дне Марианской впадины в Тихом Океане. Ее глубина составляет почти 11 км. Первое погружение человека на дно впадины произошло в 1960 году.

Теги: Тихий океан, погружение, новости РБК
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