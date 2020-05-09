В ФПИ раскрыли детали рекордного погружения на дно Марианской впадины

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Российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» погрузился на глубину более 10 км в Марианской впадине, пробыв там три часа. Об этом телеканалу РБК сообщил ведущий консультант пресс-службы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Вадим Саранов.

«В ночь с 8 на 9 мая российский автономный аппарат «Витязь» совершил сверхглубоководное погружение в Марианской впадине. Комплекс зафиксировал глубину 10 028 м, что является рекордом для аппаратов подобного класса», — рассказал Саранов.

По его словам, испытание было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ходе погружения произведены картографирование и видеосъемка морского дна, изучены параметры морской среды.

В общей сложности аппарат пробыл на глубине три часа без учета времени погружения и всплытия на поверхность. За это время аппарат преодолел около 4 км в районе Бездны Челленджера.