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Минобороны заказало батискаф для работ в Марианской впадине
Строить глубоководный аппарат будет предприятие «Адмиралтейские верфи», чей руководитель и назвал заказчика проекта

Глава «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков на круглом столе в Москве заявил, что строительство батискафа для работ в Марианской впадине — самой глубокой точке Мирового океана — его предприятию заказало Министерство обороны, сообщает агентство ТАСС.

«Могу ответить только общей фразой — Министерство обороны», — сказал Бузаков, не став вдаваться в детали.

Он затруднился назвать сроки строительства, поскольку контракт на сооружение батискафа пока не подписан. Сейчас проект находится на стадии проектирования и опытно-конструкторских работ.

«Мы готовы [приступить к строительству батискафа], но пока у нас нет подписанного контракта», — пояснили РБК в пресс-службе компании «Адмиралтейские верфи».

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В конце прошлого года генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказывал о планах проектирования батискафа для спуска на дно Марианской впадины в 2019 году. Он отметил, что с этой целью начались переговоры с российскими и зарубежными потенциальными поставщиками.

В июне 2018 года ускорить строительства батискафа президента Владимира Путина просил путешественник Федор Конюхов. Он заявлял, что российские предприятия могут построить глубоководный аппарат за пять-восемь лет, а средства на его сооружение готовы дать спонсоры.

Марианская впадина — желоб на дне Тихого океана в районе Марианских островов. Самой глубокой его частью (10,99 км ниже уровня моря) и самой глубокой точкой Мирового океана является Бездна Челленджера.

За всю историю в самую глубокую часть Мирового океана было совершено семь погружений. Первыми в Бездне Челленджера побывали в 1960 году американский океанограф Дон Уолш и швейцарский ученый Жак Пиккар. В 2012 году съемки на глубине проводил американский режиссер Джеймс Кэмерон. Последним человеком, решившимся на такое путешествие, стал основатель американской компании Insight Equity Виктор Весково.

Авторы: Артем Филипенок, Любовь Порываева
Теги: батискаф, Минобороны
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