Федор Конюхов попросил Путина помочь с погружением в Марианскую впадину

На церемонии вручения госнаград в Кремле российский путешественник Федор Конюхов попросил у президента России Владимира Путина помощи в организации погружения в Марианскую впадину. Эту экспедицию Конюхов проведет с ученым-океанологом Артуром Чилингаровым, сообщает «РИА Новости».

«Я хочу сказать вам о главном: мы сейчас с Артуром Николаевичем Чилингаровым готовим экспедицию — погружение в Марианскую впадину, и мы просим вашего и благословения, и помощи», — сказал путешественник.

Конюхов полагает, что погружение в Марианскую впадину выведет Россию «на первый уровень» в изучении мирового океана.

В среду, 27 июня, в Кремле проходит церемония вручения государственных наград. Путин наградил Конюхова орденом Почета. Награда была присуждена путешественнику в частности за заслуги в области изучения возможностей человека в экстремальных условиях.

Также на церемонии награды получили артист Владимир Этуш (орден «За заслуги перед Отечеством» I степени), президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и директор «КамАЗ-Автоспорт» Владимир Чагин (орден «За заслуги перед Отечеством» III степени), пианист Денис Мацуев (орден Почета), певец Иосиф Кобзон (знак отличия «За благодеяние») и другие.

Федор Конюхов является первым в мире человеком, достигшим пяти полюсов Земли: Северного полюса (трижды), Южного полюса, полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, вершины Джомолунгмы (полюс высоты) и мыса Горн (полюс яхтсменов). Также путешественник совершил пять кругосветных плаваний и пересек Атлантический океан 16 раз на парусных яхтах. Большинство своих путешествий Конюхов совершает в одиночку.