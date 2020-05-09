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Мадуро и Эрдоган поздравили Путина с Днем Победы

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган (Фото: Global Look Press)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил россиян и Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он написал в Twitter.

Мадуро отметил, что победа над фашизмом «напоминает нам о решимости народа жить в мире, свободном от всех форм имперского господства».

К поздравлениям присоединился и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Как пишет Anadolu, он направил Путину телеграмму, в которой пожелал благополучия «дружественному российскому народу».

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«Этот юбилей дает нам возможность самым ярким образом напомнить о ценности мира во всем мире», — говорится в телеграмме Эрдогана. Президент подчеркнул важность совместных усилий двух стран в поддержании стабильности в мире.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 мая позвонил Путину, поздравив его и российский народ с праздником и обсудив вопросы двустороннего стратегического партнерства.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин 9 мая связался по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, с которым обменялся «сердечными поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы».

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Утром в субботу Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля и обратился с поздравлениями к россиянам. Он пообещал, что после улучшения эпидемиологической обстановки и снятия санитарных ограничений страна достойно отметит День Победы с парадом и шествием «Бессмертного полка» на Красной площади.

Теги: Николас Мадуро, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
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Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы
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Путин поздравил народ и лидера Киргизии с Победой
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