Мадуро и Эрдоган поздравили Путина с Днем Победы

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган (Фото: Global Look Press)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил россиян и Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он написал в Twitter.

Мадуро отметил, что победа над фашизмом «напоминает нам о решимости народа жить в мире, свободном от всех форм имперского господства».

К поздравлениям присоединился и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Как пишет Anadolu, он направил Путину телеграмму, в которой пожелал благополучия «дружественному российскому народу».

«Этот юбилей дает нам возможность самым ярким образом напомнить о ценности мира во всем мире», — говорится в телеграмме Эрдогана. Президент подчеркнул важность совместных усилий двух стран в поддержании стабильности в мире.