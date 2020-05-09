Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравили друг друга с 75-летием окончания Великой Отечественной войны и отметили совместный вклад народов их стран в победу. Об этом сообщается в поздравительных телеграммах, опубликованных на сайте белорусского лидера.

«Победа над нацизмом — наше общее великое достояние», — говорится в послании Путина. Президент России заявил, что общий долг россиян и белорусов — сохранить память об участниках войны и позаботиться о ветеранах.

Лукашенко назвал неоценимым вклад белорусов и россиян в общую победу над фашизмом. «Мы гордимся силой духа и беспримерным мужеством доблестных воинов и тружеников тыла», — сообщил он в своем поздравлении. Лукашенко выразил надежду, что единство и взаимовыручка народов России и Белоруссии останутся основой для дальнейшего стратегического развития белорусско-российского партнерства.

Путин не поздравил с Днем Победы лидеров Украины и Грузии. Их нет в опубликованном на сайте Кремля перечне глав стран бывшего СССР, которым Путин отправил поздравительные послания. Отмечается, что президент поздравил только народы этих государств.