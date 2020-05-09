Неизвестные «заминировали» аэропорт Домодедово

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В аэропорт Домодедово поступили анонимные сообщения о минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Домодедово.

«После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности», — отметили в пресс-службе. В Домодедово уточнили, что при поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности, и этот случай не стал исключением.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта, эвакуация из Домодедово не проводилась. Источник агентства в авиационных кругах заявил, что также «заминировали» два самолета, которые должны были вылететь из Москвы в Сочи и Уфу. По его словам, сейчас воздушные суда готовятся к вылету, их проверят сотрудники экстренных служб.

В сообщении ТАСС отмечается, что с начала марта в России были «заминированы» около 200 рейсов.