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Неизвестные «заминировали» аэропорт Домодедово

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В аэропорт Домодедово поступили анонимные сообщения о минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Домодедово.

«После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности», — отметили в пресс-службе. В Домодедово уточнили, что при поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности, и этот случай не стал исключением.

СМИ сообщили о «минировании» всех самолетов в Шереметьево
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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта, эвакуация из Домодедово не проводилась. Источник агентства в авиационных кругах заявил, что также «заминировали» два самолета, которые должны были вылететь из Москвы в Сочи и Уфу. По его словам, сейчас воздушные суда готовятся к вылету, их проверят сотрудники экстренных служб.

В сообщении ТАСС отмечается, что с начала марта в России были «заминированы» около 200 рейсов.

Сообщение о «минировании» самолета из Москвы на Сахалин не подтвердилось
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Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

4 мая анонимные угрозы о минировании поступили в Шереметьево. Тогда неизвестные сообщили о якобы заложенной взрывчатке в двух самолетах, на маршрутах из Москвы в Екатеринбург и Санкт-Петербург.

Теги: Домодедово, новости РБК, минирование
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