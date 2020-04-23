Сообщение о «минировании» самолета из Москвы на Сахалин не подтвердилось

Неизвестные сообщили о «минировании» самолета «Аэрофлота», следовавшего из Москвы в Южно-Сахалинск, однако эта информация не подтвердилась после осмотра борта спецслужбами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта прибытия Марины Суетиновой.

По словам Суетиновой, сообщение о «минировании» поступило в диспетчерскую службу аэропорта Шереметьево, когда самолет SU-1742 уже находился в воздухе. Руководство «Аэрофлота» приняло решение продолжить полет. В 8.48 по местному времени (0.48 мск) борт приземлился в Южно-Сахалинске.

После посадки 41 пассажир и 12 членов экипажа были эвакуированы. Спецслужбы осмотрели самолет, но не обнаружили взрывного устройства. Как сообщает «Интерфакс», во время осмотра борт заодно подготовили к обратному рейсу в Москву.

12 апреля неизвестные сообщили о минировании всех воздушных судов в Шереметьево. Экстренные службы проверили все самолеты, которые находились на стоянке и перроне аэропорта, однако угрозы оказались ложными.