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Общество ,  
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СМИ сообщили о «минировании» всех самолетов в Шереметьево

Угрозы оказались ложными. Неизвестные также сообщили об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Самара. Лайнер благополучно приземлился, на борту не нашли взрывоопасных предметов

Экстренные службы в Шереметьево проверили все самолеты, которые находятся на стоянке и перроне аэропорта после того, как неизвестные сообщили о минировании всех воздушных судов. Об этом сообщает источник «РИА Новости».

О том, что в Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании всех бортов, также сообщил источник ТАСС.

«Проверки всех самолетов в аэропорту «Шереметьево» завершились, угрозы не подтвердились», — заявил собеседник «РИА Новости»

Помимо этого, по данным агентства, анонимная угроза взрыва поступила в адрес самолета, который вылетел из Москвы в Самару. По словам собеседника ТАСС, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения, после чего его проверили специалисты.

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«Борт, пассажиры и багаж досмотрены. Угроза взрыва не подтвердились, взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены», — сообщил он.

Это уже четвертый за месяц случай с угрозами взрывов на борту всех самолетов в Шереметьево. Как отмечает ТАСС, подобные анонимные сообщения поступали 2, 8 и 10 апреля, они ни разу не подтвердились.

Теги: Шереметьево, самолет, анонимное сообщение
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