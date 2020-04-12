СМИ сообщили о «минировании» всех самолетов в Шереметьево

Угрозы оказались ложными. Неизвестные также сообщили об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Самара. Лайнер благополучно приземлился, на борту не нашли взрывоопасных предметов

Экстренные службы в Шереметьево проверили все самолеты, которые находятся на стоянке и перроне аэропорта после того, как неизвестные сообщили о минировании всех воздушных судов. Об этом сообщает источник «РИА Новости».

О том, что в Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании всех бортов, также сообщил источник ТАСС.

«Проверки всех самолетов в аэропорту «Шереметьево» завершились, угрозы не подтвердились», — заявил собеседник «РИА Новости»

Помимо этого, по данным агентства, анонимная угроза взрыва поступила в адрес самолета, который вылетел из Москвы в Самару. По словам собеседника ТАСС, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения, после чего его проверили специалисты.