В Шереметьево поступили анонимные угрозы о «минировании» двух самолетов

В столичный аэропорт Шереметьево поступили анонимные сообщения о «минировании» двух самолетов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступили угрозы о «минировании» двух рейсов: Москва — Екатеринбург и Москва — Санкт-Петербург», — заявил он.

Источник ТАСС в экстренных службах подтвердил данную информацию и уточнил, что самолет, летевший в Санкт-Петербург, успешно приземлился в аэропорту Пулково, специалисты осмотрели борт и не нашли взрывных устройств. Самолет, выполняющий маршрут Москва — Екатеринбург, в данный момент находится в воздухе.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево посоветовали РБК обратиться за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Московской области. РБК направил запрос.