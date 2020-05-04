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В Шереметьево поступили анонимные угрозы о «минировании» двух самолетов

В столичный аэропорт Шереметьево поступили анонимные сообщения о «минировании» двух самолетов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступили угрозы о «минировании» двух рейсов: Москва — Екатеринбург и Москва — Санкт-Петербург», — заявил он.

Источник ТАСС в экстренных службах подтвердил данную информацию и уточнил, что самолет, летевший в Санкт-Петербург, успешно приземлился в аэропорту Пулково, специалисты осмотрели борт и не нашли взрывных устройств. Самолет, выполняющий маршрут Москва — Екатеринбург, в данный момент находится в воздухе.

Сообщение о «минировании» самолета из Москвы на Сахалин не подтвердилось
Общество
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В пресс-службе аэропорта Шереметьево посоветовали РБК обратиться за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Московской области. РБК направил запрос.

23 апреля в Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» всех бортов, которые находятся на стоянке и перроне аэропорта. Экстренные службы проверили самолеты — взрывных устройств не оказалось. Подобные анонимные угрозы поступали 2, 8 и 10 апреля, они также не подтвердились.
 

Теги: Шереметьево, анонимное сообщение, минирование, самолеты, новости РБК
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