СМИ узнали о заражении коронавирусом 11 сотрудников Секретной службы США

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Коронавирусной инфекций COVID-19 заразились 11 сотрудников Секретной службы США. Об этом сообщает интернет-портал Yahoo News со ссылкой на документ Министерства внутренней безопасности страны, которое курирует службу.

В марте текущего года служба сообщила об одном заболевшем в своих рядах. Однако впоследствии заболевание выявили еще у 11 человек.

Издание отмечает, что в документе нет информации о том, кто именно из числа сотрудников Секретной службы заболел коронавирусом. Также нет информации о том, контактировали ли заболевшие с президентом США Дональдом Трампом или вице-президентом Майком Пенсом.

Представитель Секретной службы Жюстин Уилан отказалась комментировать изданию информацию о количестве случаев коронавируса в ведомстве.

Секретная служба США занимается охраной государственных объектов, президента, вице-президента и других высших чиновников, а также препятствует деятельности киберпреступников.

Накануне Трамп подтвердил, что коронавирусом заразилась пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер. По словам американского президента, Миллер с ним не контактировала, однако находилась в контакте с Пенсом. В четверг, 7 мая, коронавирусом заразился личный камердинер Трампа, член Военно-морского флота США.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 1,2 млн заражений коронавирусом. Умерли более 77,1 тыс. человек.