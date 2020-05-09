Путин поручил поблагодарить участников воздушных парадов Победы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу поблагодарить участников и организаторов воздушных парадов военной авиации, которые прошли в России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Передать благодарность всему летному составу и наземным службам Министерства обороны Российской Федерации, которые проводили и обеспечивали воздушный парад в Москве и других городах России в День Победы», — говорится в сообщении.

Путин приостановил 16 апреля из-за угрозы коронавируса подготовку ко всем праздничным мероприятиям в Москве и регионах. Позже глава государства заявил, что 9 мая состоятся только воздушные парады.

В поздравлении к россиянам по случаю 75-летия Победы Путин пообещал в будущем провести традиционные парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка».