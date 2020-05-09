Ozon зафиксировал рост продаж георгиевских ленточек на 250%

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России вырос спрос на праздничную атрибутику с символикой Дня Победы. Так, наибольшим спросом среди россиян пользуются георгиевские ленточки и значки, продажи которых выросли на 250% год к году, сообщили РБК в пресс-службе Ozon.

Эксперты изучили несколько сотен тысяч заказов и почти 1 млн поисковых запросов. По их данным, спрос на атрибутику начал расти с 24 апреля. Так, продажи флагов выросли на 68% год к году, воздушных шаров на 117%, интерьерных наклеек с символикой — на 244%. На 125% выросли продажи исторической литературы.

На 106% увеличился спрос на модели для сборки военной техники времен Великой Отечественной войны. Среди них — танк Т-34 и ЗИС-5 («трехтонка») — советский грузовой автомобиль грузоподъемностью 3 т. Кроме того, россияне интересовались и оружием времен Великой Отечественной Войны. Среди таковых — пистолет-пулемет Шпагина (ППШ-41).

По данным аналитиков, в текущем году также пользовались спросом повязки на лицо с символикой Дня Победы, пилотки, а также игрушки и книги.