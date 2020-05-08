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Россияне назвали обязательные для проведения 9 мая акции

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Большинство опрошенных уверены в необходимости проведения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, всех акций, традиционных для Дня Победы. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.

Например, в необходимости трансляции в эфире основных теле- и радиоканалов «Минуты молчания» уверено 94% респондентов. С тем, что в условиях пандемии от акции можно и отказаться, согласны только 5%.

В необходимости других акций также уверены большинство россиян:

  • личное телефонное поздравление ветеранов волонтерами или работниками социальных служб — 84%;
  • «Бессмертный полк — онлайн» — 82%;
  • «Письмо Победы»: поздравление ветеранов с праздником от студентов и школьников — 79%;
  • «Однополчане»: организация коллективной видеосвязи ветеранов с однополчанами и друзьями из разных уголков страны — 78%;
  • «Мечты победителей»: исполнение нематериальных заветных желаний ветеранов — 75%;
  • вечерняя акция с одномоментным включением фонариков в окнах жилых домов в память о погибших на войне — 69%.

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов отметил, что День Победы остается для россиян символом объединения нации.

«Всероссийские акции памяти, предложенные в новом формате, если верить ответам наших граждан, соберут большую аудиторию, чем обычно. Причины этого: юбилейная дата, большая палитра проектов, доступные форматы и сама атмосфера большого испытания, самопожертвования, которое сегодня демонстрируют «на передовой» наши медики, самоограничения и другие трудности, с которыми столкнулись большинство россиян. Все это отсылает нас к сравнительно недавним по историческим меркам событиям, произошедшим 75 лет назад, заставляет лучше понимать и больше ценить этот праздник», — пояснил Абрамов.

Теги: праздники, 9 мая
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