Россияне назвали обязательные для проведения 9 мая акции

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Большинство опрошенных уверены в необходимости проведения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, всех акций, традиционных для Дня Победы. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.

Например, в необходимости трансляции в эфире основных теле- и радиоканалов «Минуты молчания» уверено 94% респондентов. С тем, что в условиях пандемии от акции можно и отказаться, согласны только 5%.

В необходимости других акций также уверены большинство россиян:

личное телефонное поздравление ветеранов волонтерами или работниками социальных служб — 84%;

«Бессмертный полк — онлайн» — 82%;

«Письмо Победы»: поздравление ветеранов с праздником от студентов и школьников — 79%;

«Однополчане»: организация коллективной видеосвязи ветеранов с однополчанами и друзьями из разных уголков страны — 78%;

«Мечты победителей»: исполнение нематериальных заветных желаний ветеранов — 75%;

вечерняя акция с одномоментным включением фонариков в окнах жилых домов в память о погибших на войне — 69%.

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов отметил, что День Победы остается для россиян символом объединения нации.