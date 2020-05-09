Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
Еврокомиссия рекомендовала не открывать границы ЕС до 15 июня Общество, 01:03 В Подмосковье завели более 600 административных дел за езду без пропусков Общество, 01:03 Роспотребнадзор посоветовал оставить маски во время снятия ограничений Общество, 00:47 Два Кубка и 16 тренеров. Как жил «Локомотив» без Семина Спорт, 00:00 Роспотребнадзор представил рекомендации по снятию ограничений Общество, 08 мая, 23:51 Ведущий «Дождя» Павел Лобков заразился коронавирусом Общество, 08 мая, 23:40 Taycan: первый в истории Porsche электрический суперкар РБК и Porsche, 08 мая, 23:28 США назвали России условие для продления договора СНВ Политика, 08 мая, 23:23 Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России Общество, 08 мая, 23:13 ВОЗ ответила на данные о низкой заболеваемости COVID-19 среди курильщиков Общество, 08 мая, 23:02 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката Общество, 08 мая, 22:50 В Москве начнут тестировать на коронавирус по анализу крови из вены Общество, 08 мая, 22:47 Безработица в США достигла максимума со времен Великой депрессии Экономика, 08 мая, 22:40 За сутки среди российских военных нашли еще 36 заболевших COVID-19 Общество, 08 мая, 22:22
Пандемия коронавируса ,  
0 

Роспотребнадзор посоветовал оставить маски во время снятия ограничений

В России должны сохранить масочный режим и социальное дистанцирование на всех этапах снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом говорится в рекомендациях регионам, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что масочный режим должны соблюдать работники предприятий и организаций, а также граждане при выходе на улицу, в транспорте и общественных местах. Социальная дистанция должна составлять не менее 1,5 метра.

Помимо этого на всех этапах должна сохраниться самоизоляция людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, прежде всего, с сердечно-сосудистыми, а также с болезнями органов дыхания и сахарным диабетом, заявили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор представил рекомендации по снятию ограничений
Общество
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Кроме того, россияне должны будут продолжать работать в удаленном режиме, если это не нарушает функционирование предприятия или учреждения. В ведомстве сообщили, что альтернативой может быть введение посменной работы, где это возможно, но люди из групп риска должны продолжить работать дистанционно. Помимо этого обязательным будет соблюдение дезинфекционного режима, отметили в службе.

Роспотребнадзор разработал и направил российским регионам методические рекомендации по снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. В ведомстве отметили, что главы субъектов имеют полномочия определять меры по сдерживанию эпидемии, и на каждом из этапов по снятию ограничений они могут решать, какие проводить мероприятия, исходя из предложений главных санитарных врачей регионов.

Ранее в мае президент России Владимир Путин отметил, что решения о действиях по борьбе с инфекцией в регионах должны принимать о главы субъектов на основании обстановки на местах и рекомендаций Роспотребнадзора.

Снимать ограничения планируется в три этапа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что на первом из них россиянам разрешат прогулки с детьми и занятия спортом на улице, возобновят работу объекты торговли. На втором этапе запустят работу образовательные учреждения, а на третьем откроются предприятия общепита и парки.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
Материалы по теме
Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Общество
В Минздраве назвали масочный режим одним из этапов ослабления ограничений
Общество
Попова предсказала сохранение правил карантина до разработки вакцины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter