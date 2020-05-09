Роспотребнадзор посоветовал оставить маски во время снятия ограничений

В России должны сохранить масочный режим и социальное дистанцирование на всех этапах снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом говорится в рекомендациях регионам, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что масочный режим должны соблюдать работники предприятий и организаций, а также граждане при выходе на улицу, в транспорте и общественных местах. Социальная дистанция должна составлять не менее 1,5 метра.

Помимо этого на всех этапах должна сохраниться самоизоляция людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, прежде всего, с сердечно-сосудистыми, а также с болезнями органов дыхания и сахарным диабетом, заявили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, россияне должны будут продолжать работать в удаленном режиме, если это не нарушает функционирование предприятия или учреждения. В ведомстве сообщили, что альтернативой может быть введение посменной работы, где это возможно, но люди из групп риска должны продолжить работать дистанционно. Помимо этого обязательным будет соблюдение дезинфекционного режима, отметили в службе.