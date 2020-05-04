В армии и вузах Минобороны выявили более 3 тыс. заразившихся COVID-19

Фото: Минобороны РФ

Коронавирус обнаружен у 3189 человек в армии и военных учебных заведениях, сообщили в Минобороны России.

В период с марта по 4 мая среди военнослужащих зафиксировали 1384 случая заражения коронавирусом. Также COVID-19 заразились 1247 учащихся в вузах Минобороны и 209 воспитанников довузовских учебных заведений. Еще 349 случаев выявлено среди гражданского персонала.

В Минобороны отметили, что весь личный состав Вооруженных Сил России по прибытию на службу обязательно проходит медицинский осмотр с замером температуры тела. Кроме того, военные медики по мере поступления тест-систем проводят превентивное сплошное тестирование военнослужащих и гражданского персонала.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <300 0 <500 0 <1000 0 от 1000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В целом по России число зараженных коронавирусом превысило 145 тыс. За сутки оно выросло на 10 581. Всего в стране от COVID-19 умерли 1356 человек, более 18 тыс. выздоровели.

