Минтранс не увидел предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»

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Минтранс России и Росавиация не видят тревожных тенденций финансово-экономического состояния «Уральских авиалиний», тем более предпосылок ее банкротства. Об этом РБК сообщил представитель министерства.

«Авиакомпания «Уральские авиалинии» включена в перечень системообразующих организаций транспортного комплекса и проинформирована о вариантах поддержки, которыми она может воспользоваться в рамках антикризисных мер правительства России», — отметили в пресс-службе.

Также министерство транспорта провело консультации с главой авиакомпании, на которых стороны обсудили документы, необходимые для рассмотрения вопроса о субсидиях.

В Минтрансе напомнили о выделенных по указанию президента России 23,4 млрд руб. для финансовой поддержки отечественных авиакомпаний. В данный момент ведомство совместно с Росавиацией работает с авиаперевозчиками для распределения данной суммы.