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Минтранс не увидел предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Минтранс России и Росавиация не видят тревожных тенденций финансово-экономического состояния «Уральских авиалиний», тем более предпосылок ее банкротства. Об этом РБК сообщил представитель министерства.

«Авиакомпания «Уральские авиалинии» включена в перечень системообразующих организаций транспортного комплекса и проинформирована о вариантах поддержки, которыми она может воспользоваться в рамках антикризисных мер правительства России», — отметили в пресс-службе.

Также министерство транспорта провело консультации с главой авиакомпании, на которых стороны обсудили документы, необходимые для рассмотрения вопроса о субсидиях.

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Фото: Paul Hanna / Reuters

В Минтрансе напомнили о выделенных по указанию президента России 23,4 млрд руб. для финансовой поддержки отечественных авиакомпаний. В данный момент ведомство совместно с Росавиацией работает с авиаперевозчиками для распределения данной суммы.

Ожидается, что первые запросы от авиакомпаний на предоставление субсидий поступят в Росавиацию 12 мая.

Ранее 8 мая полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что «Уральские авиалинии» находится «на грани банкротства» из-за приостановки полетов в связи с пандемией коронавируса. По его словам, глава авиакомпании Сергей Скуратов обратился к нему, пожаловавшись на невозможность взять кредиты в Сбербанке и ВТБ.

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Скуратов в разговоре с РБК признал, что «Уральские авиалинии» «испытывают трудности», как и все авиакомпании мира, из-за закрытых границ. Авиаперевозчик частично решили эту проблему, переоборудовав 12 самолетов для грузовых перевозок и получив соответствующую лицензию. Также «Уральские авиалинии» вывозят россиян из-за границы. Тем не менее авиаперевозчик испытывает некоторые трудности с кредитованием.

В ВТБ сообщили РБК, что банк занимает небольшую долю в кредитном портфеле «Уральских авиалиний», но готов вместе с мажоритарными кредиторами изучить варианты поддержки авиакомпании. В Сбербанке уточнили РБК, что профильные службы анализируют документы и обновленную финансовую модель авиакомпании, изменившуюся в связи со сложившейся ситуацией в отрасли.

Путин предложил выделить более 23 млрд руб. в качестве поддержки российским авиакомпаниям в середине апреля. Он подчеркнул, что выделенные средства пойдут на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, выплаты зарплат и оплату стоянки самолетов.

Теги: Минтранс, «Уральские авиалинии», банкротство, новости РБК
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